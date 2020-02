Movida violenta a Genova, uomo accoltellato nella notte in via San Lorenzo

Genova. Un uomo è stato accoltellato questa notte in via San Lorenzo, nel centro storico di Genova.

È successo poco prima di mezzanotte in una zona molto frequentata della movida. L’accoltellato è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Galliera in codice giallo con ferite di media gravità, quindi non in pericolo di vita. Sul posto anche le volanti della polizia.

Alla base potrebbe esserci, secondo alcuni testimoni, una lite per motivi sportivi. Oggi, infatti, allo stadio Ferraris è in programma Genoa-Lazio, partita che preoccupa per la gestione dell’ordine pubblico perché ci saranno quasi 3mila tifosi laziali. La circostanza, però, non è confermata dagli inquirenti.