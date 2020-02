Morego, schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi: uomo grave in ospedale

Genova. Grave incidente nel tardo pomeriggio a Morego, sulle alture di Bolzaneto, in Valpolcevera: un uomo di circa 60 anni è rimasto schiacciato dopo essersi ribaltato con un trattore in un terreno agricolo. L’infortunato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino in condizioni precarie con diversi traumi da schiacciamento.

È successo nei pressi di viale Borneto. A soccorrerlo per primi sono stati i vicini che lo hanno estratto dal mezzo agricolo e lo hanno affidato alle cure dei medici del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno assistito le prime persone intervenute e rimosso il veicolo.

L’uomo, sebbene cosciente, è stato sedato e intubato prima del trasporto al pronto soccorso. In corso indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto.