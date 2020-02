Monorotaia Aeroporto-Erzelli, Italferr si aggiudica il progetto ma i fondi non ci sono ancora

Genova. Sarà Italferr a progettare la nuova monorotaia di Genova che collegherà la futura stazione ferroviaria di Erzelli con il parco tecnologico (ospedaliero e universitario). La società di ingegneria del gruppo Ferrovie, in raggruppamento temporaneo di imprese, si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Genova per circa un milione di euro e svilupperà il progetto avviando il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera.

Per realizzare l’opera il Comune aveva chiesto al ministero 113 milioni di euro, istanza che era stata congelata insieme a quella per i quattro assi filoviari perché “priva dei requisiti minimi del progetto di fattibilità”. Anche per questa parte Tursi sta lavorando alle integrazioni da inviare a Roma entro aprile. Le imprese avranno 9 mesi di tempo per consegnare il documento, con un’opzione per lo stadio successivo che sarà il progetto definitivo. Di fatto, però, ad oggi i finanziamenti non ci sono.

L’intervento consiste in un impianto di risalita, una monorotaia che non dovrà superare i 2,3 chilometri di lunghezza e sarà composta da una stazione a valle, collegata con quella ferroviaria e predisposta per il futuro ampliamento verso l’aeroporto Cristoforo Colombo e due stazioni sulla sommità della collina di Erzelli. È prevista anche la realizzazione di un deposito e di una sala controllo.