Genova. Un primo intervento per cambiare faccia ai giardini del quartiere, attivando anche una nuova esperienza didattica per i “colleghi” più giovani.

Questo è il senso dell’iniziativa portata avanti dall’istituto Marsano di Molassana, insieme al Municipio IV Media Val Bisagno e la scuola dell’infanzia Peter Pan: imparare l’arte della manutenzione del verde, mettendo a disposizione della collettività il proprio sapere, anche se “in formazione”.

di 18 Galleria fotografica Giardini Falco pulizia









Protagonisti i ragazzi della III C dell’istituto agrario che hanno intrapreso il percorso che fino a poco anni fa era conosciuto come ‘Alternanza scuola lavoro’, ma che oggi ha preso il nome di ‘percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento’; diverse le parole ma la sostanza non cambia: imparare facendo, con il valore aggiunto che a beneficiarne sono i parchi pubblici, e quindi la collettività.

Ma non solo, dicevamo: i giovani agronomi, supervisionati dal professor Manlio Sorbara, hanno preparato uno spazio didattico per i bimbi della Peter Pan, dove, con la bella stagione, impareranno a curare il loro primo orto: il sapere si coltiva.