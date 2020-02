Minaccia il fidanzato con dei coltelli, lo aggredisce con lo spray e prende a calci i poliziotti

Genova. Durante una violenta lite con il compagno lo ha minacciato con dei coltelli, poi una volta che lui è riuscito a uscire dall’abitazione lo ha inseguito aggredendolo con lo spray al peperoncino.

E’ successo ieri sera in via Vittorini, nel quartiere di Pra’. La donna, una 53enne genovese pluripregiudicata e in provo ai servizi sociali, è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Cornigliano.

Nella lite anche un amico dell’uomo è stato colpito. I poliziotti, dopo aver soccorso i due, hanno rintracciato la donna che, completamente ubriaca, era tornata a casa. Alla vista degli agenti la 53enne li ha colpiti con calci e pugni provocando lesioni guaribili in dieci giorni. Anche in macchina la donna non si è placata riuscendo a danneggiare la parete divisoria e il vetro del finestrino posteriore.