Mignanego: identificato il cadavere trovato bruciato nel bosco ma resta il mistero

Genova. Si chiamava Giuseppe Gongarini e aveva 74 anni l’uomo il cui cadavere è stato trovato ieri sera in un bosco a Mignanego accanto a una valigetta completamente bruciata a cui lui stesso sembra aver dato fuoco rimanendo poi asfissiato dal fumo e con il volto semibruciato dal rogo.

Sulla strana morte di un uomo anziano, che non aveva la patente né la macchina, indagano i carabinieri. Cosa ci faceva lì senza documenti e senza telefono? E perché arrivare in un posto isolato per bruciare una valigia? Quali carte conteneva e perché ci teneva tanto a distruggerle?

Secondo quanto appreso l’uomo, che aveva avuto in passato piccoli precedenti di poco conto ed è stato identificato per questo proprio grazie alle impronte digitali, viveva di piccoli lavori saltuari.

Era nato a Serra Riccò ma abitava a Genova. Saranno i carabinieri della compagnia di Sampierdarena, insieme al nucleo investigativo del comando provinciale, che fanno capo ai colonnelli Alberto Tersigni e Paolo Sambataro a tentare di far luce sul giallo. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta.