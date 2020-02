Mezzo Autostrade in fiamme sulla A12: disagi per riapertura in ritardo della tratta

Genova. Un mezzo di Autostrade per l’Italia ha preso fuoco questa mattina sulla A12 tra Rapallo e Recco. Non ci sono feriti e l’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco.

Ancora da chiarire le cause: secondo le prime informazioni si tratterebbe di carrello elevatore impegnato in questi giorni in interventi nelle gallerie per cui la tratta era chiusa al traffico.

Disagi, inoltre, per chi viaggiava verso Genova: la riapertura della tratta Nervi – Genova Est ha subito un ritardo che ha generato non pochi problemi ai pendolari già in viaggio.