Genova. Una serie di nuclei instabili atlantici interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni. Giovedì qualche pioggia sull’estremo levante, mentre sabato avremo un passaggio maggiormente organizzato su tutto il settore centro-orientale regionale. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 27 febbraio. Avvisi: Venti di burrasca da sud-ovest sul Mar Ligure tra pomeriggio e sera. Cielo e Fenomeni: Nubi in aumento in mattinata, specie sul settore centro-orientale della regione; inizialmente si tratterà di una copertura medio-alta, poi sempre più bassa con il passare delle ore. Tra il pomeriggio e sera non si esclude qualche pioggia o rovescio tra Tigullio orientale e Spezzino; tempo asciutto altrove con belle schiarite su Imperiese, Savonese di ponente e versanti padani in genere. Venti: Da moderati a forti da sud-ovest; raffiche di burrasca al largo in serata. Mari: Da molto mosso ad agitato. Temperature: in generale calo, calo più marcato nelle zone interne. Costa: min +5/8°C, max: +11/13°C. Interno: min -3/4°C, max: +5/9°C

Venerdì 28 febbraio. Avvisi: Nessuno. Cielo e Fenomeni: Bella giornata di sole su tutta la regione, velature in aumento e ponente in serata. Venti: Deboli settentrionali al mattino, meridionali nel pomeriggio. Mari: Da molto mosso a mosso. Temperature: In aumento nei valori massimi.

Tendenza per sabato 29 febbraio 2020. Avvisi: Nessuno. Cielo e Fenomeni: Piogge sparse dal pomeriggio-sera sul settore centro-orientale, più asciutto a ponente.