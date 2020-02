Genova. Le nuvole di passaggio in cielo oggi non porteranno pioggia. Secondo il Limet, il centro meteo ligure, la giornata sarà caratterizzata al mattino venti tesi Nord-occidentali in particolare nei valichi appenninici e negli sbocchi vallivi del savonese e genovese. Prevale il sole, soprattutto al pomeriggio.

Un debole fronte domani mattina transiterà oltralpe senza però provocare precipitazioni

Mare poco mosso sul centro-Ponente, mosso a Levante.

Temperature stazionarie, ancor miti rispetto alla media del periodo: sulla costa minima tra 9 e 12°, nell’interno tra 5 e 10°. Le massime oscilleranno tra 14 e 18° sulla costa e tra 12 e 15° nell’interno.