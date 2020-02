Venerdì 21 febbraio. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: Nubi basse ed irregolari su gran parte della regione, senza piogge. Belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere. In serata attenuazione della nuvolosità e schiarite maggiormente convinte anche lungo le coste. Venti: Deboli meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le minime.

Tendenza per sabato 22 febbraio 2020. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: Bel tempo ovunque a parte nubi di poco conto e senza conseguenze. Rotazione temporanea dei venti da nord, temperature miti di giorno.