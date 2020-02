Genova. Alta pressione ben salda sul Mediterraneo e l’Italia. In Liguria, a un sabato soleggiato, farà seguito un graduale aumento della nuvolosità bassa con qualche pioggia nella giornata di lunedì. Ecco le previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 22 febbraio, giornata soleggiata. Da segnalare solo il transito di nubi medio-alte al mattino sul settore centro-orientale con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno ovunque nel pomeriggio. Venti deboli da nord al mattino, poi in rotazione da sud. Mare quasi calmo. Temperature comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra -2 e 13.

Domani, domenica 23 febbraio, nuvolosità bassa in aumento su gran parte della regione senza precipitazioni. Belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere. Venti moderati tra sud e sud-est, rinforzi sui crinali e i versanti padani dell’Appennino (Marino). Mare da poco mosso a mosso. Temperature in contenuto aumento le minime, stazionarie le massime.

Lunedì 24 febbraio ulteriore infittimento delle nubi basse con possibilità di qualche debole pioggia sul settore centro-orientale della regione. Schiarite su Imperiese e Alpi Liguri. Ventilazione moderata da sud-est, mare mosso, temperature stazionarie.