Meno risorse per la polizia stradale, Garassino attacca il Governo: “Follia”

Genova. “Ho una seria preoccupazione per la sicurezza del territorio – dichiara l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino – le voci provenienti da Roma sulla diminuzione della forza polizia stradale in Liguria sono allarmanti, come si può ben capire dai fatti che da 18 mesi si susseguono nella nostra regione abbiamo dei seri problemi sulla viabilità autostradale, la mancanza di controlli e i recenti crolli mi fanno dire che il solo pensare ad una riduzione della polizia stradale è pura follia”.

“I provvedimenti del Viminale ci preoccupano molto – continua Garassino – se da una parte vediamo un forte investimento per l’accoglienza dei migranti con l’aumento del 30% delle quote date alle coop e associazioni che si occupano dell’accoglienza dall’altra vediamo, pochi giorni dopo, una volontà di tagliare fondi alla sicurezza degli italiani. Un cambio di rotta deciso e che ci preoccupa molto”

Le intenzioni del Viminale di ridurre le forze di polizia stradale in riduzioni dei distaccamenti in Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna e Puglia preoccupano molto chi a Genova si occupa di sicurezza.

“A Genova stiamo facendo di tutto per ridurre il numero di incidenti sulle strade aumentando i controlli e con campagne di sensibilizzazione, ma se vediamo che da Roma vengono tolti i fondi e gli uomini non possiamo che essere preoccupati – continua l’assessore Garassino – ad oggi continuano a morire sulle strade italiane 8 persone al giorno ed il nostro compito, come amministratori, è quello di far si che il numero si riduca e non che aumenti. Non capisco questo taglio alla sicurezza. Mi auguro che mercoledì in commissione trasporti i deputati della Lega possano chiarire e far retrocedere su questa scelta scellerata”