“Mare, sole e bella gente”, l’amore dei genovesi per la Superba nel video del Comune

Genova. Ami Genova perchè? Questa la domanda che viene rivolta ai genovesi le cui risposte sono finite nel video diffuso questa mattina dal Comune di Genova.

Una dedica d’amore per la città, che arriva nel giorno di San Valentino: e da buoni innamorati, per un giorno, i genovesi si dimenticano i tanti problemi che la nostra città ha, ricordando le cose rendono Genova unica. Almeno per noi.

“Sole, mare e bella gente”, come non essere d’accordo? E poi il pesto, le meraviglie dietro l’angolo, “una città ricca di persone e di culture”. “Amiamo Genova per le opportunità” dicono due giovani ragazzi, mentre scorrono le ‘cartoline’ della city, da Boccadasse al Centro storico, dalla Cattedrale al mare. Insomma “Zena è Zena”. Oggi godiamocela, e dimentichiamoci per un attimo dell’antico proverbio latino che avverte sulla cecità dell’amore, e mettiamo da una parte la canzone di un nostro illustre concittadino che inizia con “Un uomo onesto, un uomo probo, s’innamorò perdutamente d’una che non lo amava niente”. La cantiamo domani