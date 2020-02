Genova. Lo speciale compleanno, sette anni al servizio dell’utenza di Piscine Sciorba, sarà arricchito da una presenza straordinaria.

Nella giornata di lunedì 3 febbraio, l’Orizzonte Catania sarà ospite di MySport per una seduta di allenamento dalle 10 alle 12. È la società femminile più titolata d’Europa nella pallanuoto con venti scudetti, otto coppe dei Campioni, tre coppe Italia e una Coppa Len. Attualmente è prima in classifica in Serie A1 e oggi gioca nella piscina del Bogliasco.

Le ragazze dell’allenatrice Martina Miceli saranno accolte dallo staff MySport ed entreranno così a contatto con un impianto noto in tutta Italia ed Europa per aver ospitato nel 2003 e nel 2018 l’atto conclusivo della Champions League maschile.

Quello celebrato in questi giorni è, per MySport, un compleanno davvero speciale con tante iniziative rivolte ai soci e a chi si iscriverà per la prima volta.

Per le giornate di domani e lunedì, è possibile acquistare, con lo sconto del 50% oppure con formule 2X1, alcuni dei servizi MySport Village più amati. L’offerta è davvero ampia con iniziative pensate, come sempre, per tutta la famiglia: dal servizio di baby parking, Kiss&Go, alla gita del Carnevale passando per la serata dedicata a Pizza&Cinema e alla festa di compleanno.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al numero dedicato 3426690636 o rivolgersi direttamente alla reception di Piscine Sciorba.