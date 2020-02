Genova. Alle Piscine di Albaro l’Iren Genova Quinto non fa sconti nel recupero dell’ottava giornata e batte la Lazio Nuoto per 8-6.

Dopo una serie di batti e ribatti durata per i primi tre tempi, con i padroni di casa sempre avanti e puntualmente raggiunti dai capitolini, nell’ultimo quarto i biancorossi allungano in modo decisivo con i gol di Tabbiani e Mugnaini (tripletta per lui) ottenendo così i 3 punti.

Davanti a circa trecentocinquanta spettatori, apre le marcature Giorgetti in superiorità dopo 6’09”. Pareggia dopo meno di un minuto Giorgi a uomini pari.

In avvio di seconda frazione i genovesi provano l’allungo colpendo con Mugnaini e Lindhout; la Lazio non demorde e con le reti di Elphick e Narciso pareggia i conti. A 5″ da metà gara Fracas va a segno con l’uomo in più: 4-3.

Botta e risposta nelle prime fase del terzo tempo con la rete ospite di Elphick e l’immediata replica di Mugnaini. A 1’55” la Lazio trova nuovamente il pari con Narciso ad uomo in più. Poi, ancora un gol per parte, ad opera di Giorgetti e Colosimo: si arriva all’ultimo quarto sul risultato di 6-6.

Gli otto minuti conclusivi vedono un micidiale uno-due nei primi 71 secondi di gioco, firmato da Mugnaini e Tabbiani. Poi Pellegrini mantiene inviolata la propria porta e l’Iren Genova Quinto può gioire per la conquista dei 3 punti.

Ora l’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle ore 18, sempre in casa contro il Telimar Palermo.

“Era la partita che mi aspettavo – commenta il tecnico Gabriele Luccianti –. La Lazio è davvero una buona squadra, preparata, ben allenata. Ci ha messo in difficoltà, avrebbe potuto pareggiare o anche vincere. Siamo partiti male, poco concentrati, abbiamo creato superiorità e avuto diverse controfughe ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Loro sono sempre tornati sotto, hanno fatto la loro partita speculando sui nostri errori che oggi sono stati davvero tantissimi. Per certi versi è stata la partita più brutta dell’anno, giocata sotto ritmo, con passaggi sbagliati e tante superiorità numeriche sprecate per movimenti sbagliati che peraltro non abbiamo mai fatto, quindi ora dobbiamo prendere le contromisure del caso. Sabato ci aspetta un’altra battaglia contro il Telimar Palermo, sarà tutt’altro che una passeggiata“.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Lazio Nuoto 8-6

(Parziali: 1-1 3-2 2-3 2-0)

Iren Genova Quinto: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Fracas 1, M. Mugnaini 3, A. Giorgetti 2, Lindhout 1, F. Gavazzi, M. Guidi, T. Tabbiani 1, L. Bittarello, M. Gitto, A. Amelio, R. Pellerano. All. Luccianti.

Lazio Nuoto: S. Soro, M. Ferrante, F. Colosimo 1, N. Elphick 2, A. Vitale, L. Marini 1, D. Giorgi 1, M. Antonucci, M. Leporale, A. Narciso 1, M. Biancolilla, Mocavini, Garofalo. All. Fabrizi.

Arbitri: Collantoni e Guarracino.

Note. Usciti per limite di falli: Giorgi e Leporale nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Genova Quinto 4 su 11, Lazio 2 su 7.

Foto di Paolo Zeggio