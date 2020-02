L’infinito viaggio delle orche di Genova: sono arrivate in Libano

Genova. E’ molto probabile che le orche che per un mese hanno nuotato nel mar ligure siano arrivate fino in Libano. L’associazione Menkab infatti riporta sulla sua pagina il probabile matching di Riptide (il grande maschio di orca che ha nuotato nelle acque italiane per un mese) nelle acque del Libano.

Se questa identificazione venisse confermata, il viaggio delle orche avrebbe toccato uno dei punti più a Est in assoluto del Mediterraneo.

A sinistra nella foto si vede uno screen shot del video postato da Michel Bariche sulla pagina Mediterranea marine life, mentre a destra si vede la foto di Riptide in Liguria del team Menkab: dall’immagine si può riconoscere la forma similare della pinna dorsale.

L’ultimo avvistamento delle orche risaliva a un mese fa nelle acque dello stretto di Messina.