Liguria Popolare, incontro tra Maurizio Lupi e il sindaco Bucci

Genova. Incontro di confronto e aggiornamento: nella giornata di giovedì 6 febbraio l’onorevole Maurizio Lupi e la delegazione di Liguria Popolare composta dal presidente Andrea Costa, il capogruppo Gabriele Pisani e il coordinatore di Genova Popolare Ubaldo Borchi hanno incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci.

“È stato un importante appuntamento per fare il punto sul lavoro della nostra coalizione di centro destra ma anche per aggiornarci su come stanno procedendo le opere per la ricostruzione del viadotto autostradale – spiegano Costa e Pisani – ne è emerso che stiamo lavorando con concretezza e impegno”.

“Durante l’appuntamento, e grazie al confronto, è altresì emerso che la collaborazione tra Regione e Comune sta portando importanti risultati”, concludo i due esponenti di Lp.