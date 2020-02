Licenziamenti a Tortona, alla Coop di Di Negro volantinaggio e protesta dei Si Cobas

Genova. Oltre una cinquantina di persone ha manifestato questa mattina davanti alla Coop Di Negro per protestare contro i licenziamenti di 20 lavoratori, iscritti al sindacato Si.Cobas, licenziati dalla cooperativa Clo di Tortona che gestisce per la Coop l’appalto per il facchinaggio.

La protesta segue i presidi e i blocchi che lavoratori e sindacalisti hanno fatto nei mesi scorsi a Tortona, seguiti da denunce e in qualche caso da cariche della polizia, dopo che la cooperativa aveva licenziato i primi 5 facchini iscritti al sindacato Si.Cobas.

“Gli altri 15 – spiega Martino Puppo – sono stati licenziati proprio per aver preso parte delle proteste in solidarietà con i primi licenziati”.

Al presidio-volantinaggio hanno preso parte alcuni dei lavoratori licenziati arrivati da Tortona ma anche lavoratori del porto e della logistica. Presenti anche alcuni lavoratori della New Gel che a loro volta erano stati protagonisti di due blocchi davanti alla sede dell’azienda a Bolzaneto per chiedere il reintegro di due lavoratori e migliori condizioni contrattuali e che hanno portato a 19 decreti penali di condanna.

Dopo un volantinaggio all’interno del centro commerciale, una delegazione è arrivata fino alle casse della coop “per ricordare ai lavoratori della Coop e ai clienti i motivi della mobilitazione – spiega ancora Puppo – e per chiedere a Coop Liguria di prendere una posizione chiara rispetto a quanto sta accadendo a Tortona visto che in dieci mesi non ha mai detto una parola su questa vicenda”.