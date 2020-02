Lavoro, nuovo centro per la cura dell’Alzheimer assume 50 persone a Genova

Genova. Coopselios ha aperto a Genova una struttura residenziale dedicata all’assistenza e alla riabilitazione delle persone anziane, primo polo tecnologicamente evoluto per la gestione e la cura delle patologie legate all’Alzheimer. Il nuovo Centro Polifunzionale Danilo Ravera – che ha sede in viale Cembrano 11, zona Sturla, si avvarrà della collaborazione di circa una cinquantina di persone di staff in corso di selezione sul territorio genovese.

Il nuovo centro metterà a disposizione 46 stanze doppie, di dimensioni variabili dai 21 ai 26 metri quadrati, e 5 stanze singole, di circa 15/17 metri quadrati, per 97 posti letti complessivi suddivisi su tre piani, una palestra attrezzata di oltre 70 metri quadrati e parcheggi esterni e interni riservati per i visitatori.

Il centro Ravera cerca dunque una équipe multidisciplinare di medici specialisti, fisioterapisti, infermieri, animatori e terapisti occupazionali, OSS (operatori sociosanitari). Figure professionali altamente specializzate, e continuamente formate, che lavorano in sinergia per garantire il benessere psico-fisico dell’utente, attraverso progetti individualizzati e di gruppo, attività ricreative e di socializzazione, che includono la partecipazione della famiglia, quale risorsa indispensabile nel processo di cura.

“La struttura si avvarrà della collaborazione di circa una cinquantina di persone di staff in corso di selezione sul territorio genovese e ai quali garantiremo un adeguato percorso di formazione continuativa, secondo gli standard richiesti dalla normativa e da Coopselios”, ha sottolineato il direttore dell’area Liguria Alex Roncaglia “in linea con quanto sempre fatto da Coopselios in altre province liguri, in Italia e all’estero dove, oltre a mettere a disposizione servizi qualificati in grado di migliorare la qualità di vita delle persone, offre reali opportunità per aiutare i territori a crescere.