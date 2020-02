Lavori in autostrada sulla A26, caos in valle Stura: i tir invadono la strada del Turchino

Masone. Serata di caos e disagi in valle Stura per la chiusura di un tratto della A26 in direzione Genova, interessato da un cantiere.

I mezzi in arrivo da Ovada sono costretti a uscire al casello di Masone, ma possono riprendere subito l’autostrada dopo aver affrontato la rotatoria all’entrata del paese.

Una deviazione necessaria che però ha spiazzato molti camionisti. Diversi mezzi pesanti sono stati infatti avvistati sulla strada del Turchino, pericolosa per i suoi numerosi tornanti, e segnalati dagli utenti dei gruppi social che monitorano la viabilità. I veicoli più lunghi riscontrano difficoltà a percorrere la rotonda e per questo imboccano la provinciale, senza più trovare spazi per invertire la marcia.

Foto Andrea Carlini – Facebook