Chiavari. Risaliva al 9 novembre l’ultimo successo in campionato dell’Athletic Calcio a 5, ottenuto nella sesta giornata ai danni dell’Ossi San Bartolomeo per 6-4.

In seguito, i chiavaresi hanno inanellato una striscia di sette sconfitte consecutive: 8-2 col Real Cornaredo, 2-4 con la Videoton Crema, 6-0 dalla Rhibo Fossano, 8-9 dal Lecco Calcio a 5, 3-1 sul campo del Futsal Fubol Cagliari, 6-16 per mano dell’Elledì MyGlass Carmagnola, 3-5 dall’Orange Futsal Asti.

Una serie nera che la formazione allenata da Paolo Baffetti ha interrotto sabato 1 febbraio, vincendo per 5 a 4 nel palasport di Grumello del Monte.

L’Athletic era ospite del Bergamo Calcio a 5 La Torre, una squadra che, fino ad oggi, ha vinto solamente due incontri ed entrambi per 6-0 a tavolino, dopo averli persi sul campo con Ossi San Bartolomeo e Rhibo Fossano.

La partita è stata combattuta ed equilibrata; le due squadre, decise a conquistare punti utili per la permanenza nella categoria, non si sono risparmiate. Per i padroni di casa sono andati a segno Mauricio Marques Fernandez e Stefano Comi; per i liguri Nicolas Solari e Tommaso Canessa.

Un solo gol ha fatto la differenza; solamente due delle partite fin ad ora giocate dall’Athletic Calcio a 5 sono terminate con una rete di scarto. Quella dell’esordio, con la vittoria per 2-3 sul campo del Carmagnola, e quella di sabato, finita 4-5.

Ora sono quattro i successi dei chiavaresi, a fronte di nove sconfitte. Occupano l’ottava posizione in classifica, alla pari con la Rhibo Fossano.

Nel turno di domani l’Athletic Calcio a 5 riposerà; tornerà in campo sabato 15 febbraio alle ore 14,30, quando ospiterà la Domus Bresso.