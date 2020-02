Lascia l’area di cantiere l’ultima trave del vecchio Ponte Morandi: stanotte il trasporto eccezionale

Genova. Sarà portata via questa notte dal cantiere del nuovo viadotto Polcevera l’ultima trave di impalcato del ponte Morandi. L’attività è stata pianificata da Autostrade e il lavoro affidato all’impresa Fagioli già attiva nei lavori sul ponte.

La trave, lunga 36 metri e del peso di circa 150 tonnellate, attualmente si trova nell’area del cantiere di ponente, nella stessa posizione di quando è stata calata a terra durante le operazioni di demolizione del Viadotto Polcevera.

Il trasporto è stato pianificato in orario notturno per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità ordinaria. Il passaggio del trasporto eccezionale è stimato in circa tre ore.

Il tragitto, quasi completamente rettilineo per un 1 km di lunghezza complessiva, prevede il passaggio lungo Corso Perrone, già chiuso al traffico a causa di una frana, e via Evandro Ferri, che verrà chiusa alla viabilità durante il passaggio del trasporto eccezionale.

La trave rappresenta uno tra gli elementi ancora oggetto di sequestro, pertanto l’intera pianificazione della sua movimentazione sono stati concertati con la struttura commissariale, con la procura e con il collegio peritale.