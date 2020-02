L’applauso di tutto lo stadio Ferraris per i ragazzi del Genoa For Special

Genova. Domenica 9 febbraio, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, in tanti hanno visto il Genoa vincere per 1-0 sul Cagliari una partita ricca di emozioni che ha fatto soffrire tutti i presenti fino al triplice fischio.

Oltre ventunomila i presenti allo stadio che, al termine del primo tempo, hanno visto scendere in campo i ragazzi del Genoa For Special, i quali, arrivati a centrocampo, hanno posato per la classica foto di rito come tutte le vere squadre di Serie A.

La squadra del Bic Genova si allena e gioca il suo campionato di calcio Figc, quello di Sesta Categoria, e riceve ogni weekend i complimenti da parte dei propri genitori e accompagnatori per l’impegno e i risultati.

Un paio di settimane fa questi atleti hanno battuto Juventus e Torino nel primo test match di campionato ad Alessandria; gli applausi dei circa trenta spettatori si sono sentiti e loro erano senza dubbio emozionati. Un’emozione ancora più grande l’hanno provata alle ore 15,46 di domenica, quando gli applausi sono diventati ventunomila.

Un momento indimenticabile negli occhi di questi giocatori, un sorriso e forse anche alcune lacrime da parte di qualche accompagnatore e genitore che dall’emozione non è riuscito neanche a scattare una foto. Quegli applausi arrivavano dalla gradinata Nord, dalla Sud, da distinti e tribuna; i ragazzi per alcuni minuti hanno continuato a ringraziare con le mani in alto come fanno i grandi campioni quando escono per prendersi il loro meritato standing ovation.

Un bel momento di sport di integrazione ed inclusione sociale grazie al forte legame che si sta creando tra il Genoa Cfc e i ragazzi del Bic Genova che rappresentano il Genoa For Special.