Lagaccio, ragazzina brucia un foglio con l’alcol e si ustiona gravemente

Genova. Una ragazzina di 14 anni è rimasta ustionata nel primo pomeriggio mentre si trovava da sola in casa, in via Avezzana.

La giovane, secondo quanto ricostruito dalle volanti, avrebbe bruciato un foglio di carta mentre teneva una bottiglia di alcol in mano.

Le fiamme si sono propagate rapidamente fino a prendere il divano. La ragazzina ha riportato ustioni alle mani e al cuoio capelluto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato la ferita al centro grandi ustionati del Villa Scassi.