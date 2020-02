Lagaccio, la passeggiata notturna della volpe. La fauna selvatica sempre più urbana

Genova. Avvistare cinghiali oramai non è più notizia, con i caprioli ci stiamo abituando, e presto saremo costretti a farlo pure con le volpi.

Si moltiplicano, infatti, gli avvistamenti notturni di questo animale in giro per le strade collinari della nostra città: dopo gli episodi della Val Bisagno, infatti, un esemplare è stato avvistato la sera di domenica in via Bartolomeo Bianco, tra Lagaccio e Granarolo.

L’animale, probabilmente “in giro” a caccia di prede o partner, vista la stagione, non sembra spaventato dalla presenza dell’uomo (come dimostra Il filmato è di Davide Termini, che ringraziamo) e dopo l’incontro con la telecamera, prosegue impassibile la sua “passeggiata”.

Come è noto la volpe è animale predatore soprattutto per quanto riguarda il pollame e altri animali da cortile, ma non solo: un esemplare adulto non disdegna i cuccioli di cinghiale, soprattutto quelli “lasciati indietro” dalle scrofe. Un altro protagonista, quindi, del delicato equilibrio faunistico dei nostri territori.