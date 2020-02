Genova. La Voltrese consolida il primato in classifica, aggiudicandosi (2-0) il big match con l’Anpi Casassa, che scivola a cinque lunghezze di ritardo dalla capolista. Le reti che decidono l’incontro sono di Arcidiacono e Mazzei.

La Superba risponde alla vittoria della capolista Voltrese andando a vincere sul campo del Multedo, passato in vantaggio con Parisi. La reazione del team di mister Pisano porta al pareggio di Donati e al gol partita di Savalli. Rasero e compagni restano a meno due dagli uomini di Pisano.

Il Bargagli abdica dalla lotta per il primo posto, pareggiando (0-0) con A Ciassetta, che, nonostante i soli otto punti conquistati, sta onorando al meglio il campionato. Gli uomini di mister Cappanera, a meni otto dalla Superba, devono stare attenti a non perdere punti preziosi in chiave play off.

Continua l’ottimo campionato del Sori, sesto in graduatoria, capace di vincere (3-1) in casa del San Quirico. Imbesi e compagni passano in vantaggio con Gatto, ma nulla possono contro la voglia di vincere dei rivieraschi, che mettono a segno tre reti con Scigliano (su rigore), Bettalli e Barbieri.

Continua a vincere e convincere anche la Cogornese, che si impone (4-3) sul terreno del Mignanego, in piena zona play out. L ereti vincenti portano la firma di Molinelli (doppietta), Bottini e De Martini, mentre ad andare in goal per i polceveraschi sono Ghiglino, Sardu e Rebora.

Pareggio pirotecnico (3-3) tra San Desiderio e Mura Angeli. I padroni di casa in vantaggio, dopo appena un minuto, con D’Elia, subiscono la doppietta di Borracchi e la rete di Ramirez, ma ci pensa De Ferrari a siglare la doppietta, che consente al SanDe di acciuffare il pareggio.

Torna al successo l’Olimpic, che vince (3-2) in casa del Cà de Rissi. Risso e compagni mettono le mani sul meritato successo, giocando un’ottima prima frazione di gioco, terminata sul 3-0 a loro favore, per merito dei goal di Galasso e Fiordalisio (doppietta). Il Ca de Rissi si sveglia troppo tardi, segnando nell’ultimo quarto d’ora due reti con Casella, che non bastano ad evitare il capitombolo.

L’altro risultato senza reti del ventesimo turno è quello tra Cella e Torriglia, un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre, che si allontanano dalla salvezza diretta.