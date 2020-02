La Sportiva Sturla alza il sipario sul calendario del centenario

Genova. Nel 2020 la Sportiva Sturla taglia il traguardo dei suoi primi 100 anni di vita. Una lunga ed emozionante storia iniziata nel 1920 per volontà dell’associazione La Patriottica di Quarto e dei soci dello Sturla Sport Club. Uno scudetto nella pallanuoto datato 1923, la partecipazione di sei atleti alle Olimpiadi, l’organizzazione annuale di manifestazioni entrate nella storia del quartiere, della città e della regione, l’attività sportiva articolata nei settori pallanuoto, nuoto, nuoto per salvamento e nuoto master con la partecipazione complessiva di 250 soci.

Per celebrare nel migliore dei modi il suo centenario, la Sportiva Sturla organizza, nell’intero 2020, un calendario di eventi agonistici e socioculturali. Nel nuoto, dopo il Trofeo della Befana, andranno in scena una speciale edizione del Memorial Morena ed il 77° Miglio Marino di Sturla. Il Morena numero 37 ritorna ad Albaro sabato 20 e domenica 21 giugno e sarà caratterizzato dalla partecipazione dei migliori giovani talenti italiani e delle rappresentative di Spagna, Portogallo e Svizzera. Domenica 13 settembre saranno invitati atleti di livello nazionale e internazionale per partecipare alla storica gara in acque libere da oltre cent’anni programmata nel golfo di Sturla.

“La Sportiva Sturla è sinonimo di nuoto e pallanuoto, degli sport della nostra tradizione ligure: nel centenario che festeggia quest’anno sono racchiusi successi, trofei, tanti atleti formati e diversi momenti difficili, superati tutti assieme anche grazie al supporto delle istituzioni, come la mareggiata del 2018 – afferma l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo -. Anche in considerazione di questo abbiamo scelto di inserire i festeggiamenti nel calendario dei Grandi Eventi di quest’anno, sottoscrivendo un accordo di programma con la Sportiva Sturla e il Comune di Genova. Abbiamo dato il nostro contributo perché la città e la regione prendano parte alla festa di questa grande realtà dello sport ligure: credo che sia un’attenzione doverosa e meritata”.

Alla presentazione tenutasi oggi, a testimoniare la loro vicinanza alla società del presidente Giorgio Conte, sono inoltre intervenuti Stefano Anzalone (consigliere sport Comune di Genova), Laura Gaggero (assessore turismo e marketing territoriale Comune di Genova), Francesco Carleo (presidente Municipio Levante), Francesco Vesco (presidente Municipio Medio Levante), Anna Del Vigo (vicepresidente Coni Liguria), Rino Zappalà (delegato Coni Genova), Lorenzo Ravina (presidente onorario Fin) e Silvio Todiere (presidente Fin Liguria).

Nella pallanuoto, nelle prime due settimane di luglio, si terrà il 17° Trofeo del Mare-Torneo Panarello. La formula 2020 prevede, oltre al tradizionale scenario genovese, l’allargamento a tutta la Liguria con due gironi eliminatori articolati nel levante a Rapallo e nel ponente ad Arenzano.

Nel nuoto per salvamento, domenica 28 giugno, si svolgerà il 3° Memorial Fabio Gardella in ricordo del tecnico scomparso nel dicembre 2017. Tra i programmi stagionali della Sportiva Sturla c’è anche la partecipazione al campionato mondiale di nuoto per salvamento di Riccione 2020 previsto tra fine settembre e inizio ottobre.

La Sportiva Sturla invita gli appassionati ad annotare altre importanti date. Domenica 23 febbraio, a partire dalle 10 presso il Teatro della Gioventù messo a disposizione dalla Regione, ci sarà la Festa dell’Atleta con la premiazione di tutti gli agonisti impegnati nella stagione 2018/2019 in tutte le discipline e di tutte le categorie.

Venerdì 20 marzo, a partire dalle 18,30 presso il MOG, spazio all’evento “Un Secolo di Cultura e Sport” con la partecipazione di importanti relatori del mondo dell’educazione, della medicina, dello sport e del giornalismo.

Domenica 19 aprile ci sarà la celebrazione ufficiale dei primi 100 anni di vita della Sportiva Sturla con festa e messa in ricordo degli storici personaggi biancoverdi. In serata l’evento continuerà con una festa sulla spiaggia e lo spettacolo pirotecnico.

Presso la sede della Sportiva Sturla sarà inoltre allestita una mostra fotografica dove sarà esposto il materiale fotografico inerente i primi 100 anni di storia sportiva con lo scopo di condividere, raccontare e tramandare lo spirito sociale alle future generazioni.