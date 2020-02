La scalinata tra via Banderali e via Brigata Liguria sarà intitolata al grecista Vincenzo Longo

Genova. Giovedì 13 febbraio, alle ore 10, il vicesindaco di Genova Stefano Balleari intitolerà la scalinata che collega via Banderali e via Brigata Liguria, a Vincenzo Longo (1917 – 2009), illustre grecista genovese impegnato nella promozione della tradizione letteraria greco-latina e nell’innovazione della didattica e della traduzione.

Insieme al vicesindaco Balleari saranno presenti Francesco Vesco (presidente Municipio VIII Medio Levante), Federica Cavalleri (assessore Municipio I Centro Est), la professoressa Clara Rubbi e una rappresentanza di studenti del Liceo e della scuola Media D’Oria.

“Sono particolarmente onorato di intitolare questa scalinata a un personaggio molto importante per Genova – ha dichiarato Stefano Balleari -, alla cui memoria viene dedicato ogni anno, a cura dell’associazione culturale femminile Lyceum, il premio riservato a coloro che nelle loro opere abbiano saputo valorizzare la cultura umanistica.”

Vincenzo Longo, docente di lettere greche e latine, è stato Membro effettivo dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Conferenziere e membro dell’Associazione Italiana del Dramma Antico, nel corso della sua vita ha focalizzato lo studio sui problemi interpretativi dell’epigramma satirico e della novellistica sacra, raggiungendo grande fama nazionale e internazionale.

Per la collezione dei classici greci di Utet ha tradotto e corredato di commenti l’intera opera di Luciano Di Salmostata del II sec d.c. (successiva a quella ottocentesca di Luigi Settembrini, viene utilizzata come traduzione ufficiale). Fondamentale, nei suoi studi, l’interpretazione degli autori antichi come portatori di una sapienza utile anche all’uomo contemporaneo.