La mezza maratona di Genova diventa campionato regionale Master Fidal Liguria

Genova. La Mezza di Genova, importante appuntamento sulla strada del calendario internazionale, in programma domenica 19 aprile, quest’anno ha un’importante novità: è diventata campionato regionale Master. Ad ufficializzare la notizia è la Fidal Liguria.

La federazione regionale, così, vuole essere vicina agli sforzi degli atleti che sfileranno sul classico percorso, apprezzato universalmente, che fa passare in corso Italia, in via Garibaldi, sui luoghi della genovesità.

Mauro Semonella, manager della manifestazione insieme allo staff della Podistica Peralto, esprime soddisfazione: “Ringraziamo il presidente Artesi e Carlo Rosiello, consigliere del settore Amatori, per l’opportunità offertaci di dare ancora più prestigio alla Mezza Maratona di Genova, ormai giunta alla sedicesima edizione. Accettiamo con entusiasmo”.

Saranno premiati i primi tre tesserati per società liguri di ognuna delle numerose categorie Master Fidal. Il primo classificato si fregerà dell’ambito titolo individuale.