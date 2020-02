La Liguria mostra le sue bellezze alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Milano. Si inaugurerà domenica 9 febbraio e proseguirà poi fino a martedì 11 febbraio la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 riunisce operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. La Regione Liguria e l’Agenzia di promozione turistica “in Liguria” saranno presenti con un padiglione ancora più grande di quello del 2019, con 264 metri quadri a disposizione per ospitare gli operatori liguri dell’incoming nelle loro attività di business attraverso le agende di appuntamenti prefissati.

Numeri che confermano il grande impegno per un settore che resta trainante e anche la capacità di Agenzia “in Liguria” di coinvolgere gli operatori. Alla sua quarantesima edizione Bit conferma la propria posizione di leader tra le fiere del mercato turistico, sia in virtù delle diverse peculiarità che la contraddistinguono come la formula multitarget, sia per il ruolo di “indicatore” della salute del settore e dei nuovi trend.

Domenica 9 febbraio Bit aprirà le sue porte al pubblico dei viaggiatori che avrà così modo di scoprire le nuove tendenze e proposte. Mentre i due giorni successivi, il 10 e l’11 febbraio, la partecipazione è invece riservata esclusivamente agli operatori di settore cui sono dedicate numerose iniziative volte a favorire il networking, offrire opportunità di approfondimento e incrementare il matching tra player e buyer. Gli orari di apertura della Bit sono sempre gli stessi: dalle 9.30 alle 18.

Tante le iniziative organizzate nel padiglione Ligure, a cominciare dalla conferenza stampa di lunedì 10 alle 12.30, con interventi del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore al Turismo Giovanni e Berrino e del commissario straordinario di Agenzia Pietro Paolo Giampellegrini.

Di fronte a una platea di giornalisti specializzati e di buyer, verranno presentati i punti di forza per il 2020. Alla conferenza stampa seguirà una degustazione di prodotti enogastronomici liguri. Tra gli altri momenti da segnalare nella giornata inaugurale del 9 febbraio: alle 10 presentazione a cura di “Città di Varazze”, del nuovo sito di promozione turistica, alle 11 presentazione a cura di Musicorner “Settimana Vivaldiana Nazionale 2020”, alle 12.30 presentazione a cura di “Letyourboat”.