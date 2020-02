La fogna scarica direttamente nel torrente: scoperto e multato il responsabile

Moconesi. Da alcuni giorni la puzza aveva allarmato i cittadini della valle. Uno sversamento fognario in piena regola, proprio nell’alveo del torrente a Lavagna. A scoprire il responsabile sono stati i carabinieri forestali, che hanno multato il direttore dei lavori di un cantiere per la costruzione di fabbricati produttivi a Pezzonasca.

L’uomo aveva ordinato di staccare la tubazione collegata alla conduttura fognaria che serve la frazione per poter proseguire i lavori di spostamento di un ponte sul torrente. In questo modo le acque reflue finivano senza depurazione dritte nell’alveo del Lavagna, inquinando il torrente.

I forestali hanno chiesto l’intervento di Arpal e Iren per ulteriori accertamenti. Infatti, oltre a una sanzione amministrativa che varia da 6.000 a 60.000 euro che verrà comminata dalla Regione si stanno valutando irregolarità penali in ambito edilizio, per danno ambientale ed accesso in alveo non autorizzato.