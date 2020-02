“La bellezza nei quattro elementi”, ciclo di incontri tra poesia, arte e natura all’Acquario di Genova

Genova. L’arte e la poesia ma anche l’attenzione verso tematiche cruciali legate alla stretta attualità. E’ questo il filo conduttore del ciclo di incontri, a cavallo tra febbraio e marzo, in programma all’auditorium dell’Acquario di Genova: “Alla ricerca della Bellezza nei 4 Elementi: fuoco, aria, acqua e terra”. Si parte mercoledì 19 febbraio, alle 17, con la presentazione del progetto e diversi interventi che si focalizzeranno sul tema del Fuoco. Un percorso curato da Lilia Capocaccia Orsini e Claudio Pozzani e realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice e l’Acquario di Genova. Gli incontri saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il ciclo vuole essere anche un’anteprima del 26esimo Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole spalancate”, in programma dal 4 al 14 giugno e che avrà come tema proprio i quattro elementi. “L’idea alla base di questa scelta – spiega Claudio Pozzani, direttore del Festival – è dettata certamente dall’attualità, tra cambiamenti climatici e difesa dell’ecosistema, ma anche per continuare l’esplorazione di nuovi scenari possibili tra poesia, creatività e scoperte che Parole spalancate ha iniziato anni fa con la Ricostruzione Poetica dell’Universo. Grazie all’Associazione Amici dell’Acquario di Genova, che ha accolto con piacere la nostra proposta, abbiamo realizzato un programma in quattro appuntamenti con la partecipazione di importanti artisti genovesi come i musicisti Giovanni Ricciardi (violoncello), Eliano Calamaro (violino), Gianluca Nicolini (flauto) e Fabrizio Giudice (chitarra classica), oltre agli attori Daniele Gatti e Andrea Nicolini e la fotografa Luisa Ferrari”.

Gli incontri saranno introdotti da interventi di Giovanna Rotondi Terminiello, critica d’arte e già Sovrintendente dei Beni Artistici a Genova, e da Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi. Qui sotto il programma dettagliato.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO, ORE 17 – FUOCO

Presentazione del ciclo: Lilia Capocaccia Orsini e Claudio Pozzani;

Relatore: Giovanna Rotondi Terminiello;

Letture poetiche: Claudio Pozzani;

Fotografie: Luisa Ferrari;

Interventi musicali: Giovanni Ricciardi (violoncello).

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO, ORE 17 – ARIA

Relatore: Walter Riva;

Letture poetiche: Claudio Pozzani;

Fotografie: Luisa Ferrari;

Interventi musicali: Eliano Calamaro (violino).

MERCOLEDÌ 4 MARZO, ORE 17 – ACQUA

Relatore: Giovanna Rotondi Terminiello;

Letture poetiche: Daniele Gatti;

Fotografie: Luisa Ferrari;

Interventi musicali: Eliano Calamaro (violino).

MERCOLEDÌ 11 MARZO, ORE 17 – TERRA

Relatore: Lilia Capocaccia Orsini;

Letture poetiche: Andrea Nicolini;

Fotografie: Luisa Ferrari;

Interventi musicali: Gianluca Nicolini (flauto) e Fabrizio Giudice (chitarra classica).