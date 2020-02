Genova. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 l’Iren Genova Quinto sfodera un’ottima prestazione, tiene testa ad una squadra quotata come l’Ortigia ma nel finale è costretta a cedere il passo agli ospiti, che vincono 10 a 8 alle Piscine di Albaro con l’ultima rete maturata quasi sul suono della sirena.

Ai biancorossi resta l’amaro in bocca per aver tenuto in mano a lungo il pallino del gioco, anche grazie ad alcune parate straordinarie (anche un rigore) di Pierre Pellegrini. Da segnalare la tripletta di Filippo Gavazzi, condita da una palombella perfetta a battere Tempesti.

Davanti a circa quattrocento spettatori apre le marcature Guidi dopo 3’21”. Tre minuti dopo pareggia Vidovic in superiorità. Nell’ultimo minuto di gioco botta e risposta con l’uomo in più: biancorossi ancora avanti con Fracas, pareggio di Cassia.

Nel secondo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio per la terza volta, con un gol di Gavazzi. Gli aretusei pareggiano e mettono la freccia con una doppietta di Gallo.

Il Quinto non ci sta e in avvio di terza frazione ribalta il risultato con le segnature di Gambacciani e Gitto, entrambe in superiorità: 5 a 4. Il gol di Ferrero ristabilisca la parità. A 3’39” Gavazzi infila in rete il nuovo vantaggio locale. La seconda metà del terzo tempo, però, vede l’Ortigia accelerare e colpire con Ferrero, Vidovic e Napolitano.

I genovesi non si abbattono e nei primi due minuti dell’ultimo tempo tornano in parità grazie alle reti di Fracas e Gavazzi. L’equilibrio regge per quattro minuti e mezzo, poi il finale favorevole ai verdi, con i centri di Napolitano e Rossi per l’8-10 finale.

“Non è stata la gara perfetta altrimenti il risultato sarebbe stato diverso – commenta il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti -. Però senz’altro è stata una gara ben giocata per larghi tratti, ai ragazzi devo fare i complimenti per la partita intensa e per aver gettato il cuore oltre l’ostacolo. Abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente e tecnicamente, ben allenata e che può ambire a giocare la finale scudetto. Abbiamo commesso delle ingenuità molti gravi in alcuni momenti topici dell’incontro e contro una squadra come l’Ortigia vieni sempre punito. Oltretutto il gol dell’8-9, che ha deciso la partita in loro favore, è arrivato grazie ad una triplice espulsione e alla fine il tabellino recitava 16 espulsioni a loro favore contro 10. Sono tante cose, piccole e grandi, che alla fine influiscono sul risultato. Ci può stare che l’Ortigia abbia avuto più espulsioni a favore di noi perché hanno qualcosa in più, ma secondo me oggi a noi è stato tolto qualcosa. In un campionato come questo può capitare, a volte le cose girano bene per te come è successo nelle precedenti due gare casalinghe o contro il Savona, e oggi forse ci è tornata indietro. Peccato, ora testa alla prossima partita in casa della Roma, che sarà fondamentale“.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – CC Ortigia 8-10

(Parziali: 2-2, 1-2, 3-4, 2-2)

Iren Genova Quinto: P. Pellegrini, N. Gambacciani 1, A. Fracas 2, Mugnaini, L. Dellacasa, Lindhout, F. Gavazzi 3, M. Guidi 1, T. Tabbiani, L. Bittarello, M. Gitto 1, A. Amelio, R. Pellerano. All. Luccianti.

CC Ortigia: S. Tempesti, F. Cassia 1, M. Abela, A. Condemi, F. Ferrero 3, M. Giacoppo, Gallo 1, R. Rotondo, S. Rossi 1, S. Vidovic 2, C. Napolitano 2, E. Caruso. All. Piccardo.

Arbitri: Collantoni e Calabrò

Note. Usciti per limite di falli Bittarello, Gitto e Amelio nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Genova Quinto 3 su 8, Ortigia 6 su 15 più 1 rigore fallito.

Foto di Paolo Zeggio