Genova. Terza partite consecutiva in casa, alle Piscine di Albaro, per l’Iren Genova Quinto. Dopo una sosta di due mesi, da inizio febbraio il campionato di Serie A1 procede a spron battuto: archiviata la sconfitta amara in casa dello Sport Management, la formazione genovese ha fatto bottino pieno nel recupero contro la Lazio e poi nell’ultima gara del girone di andata contro il Telimar Palermo. Sei punti contro due dirette avversarie, ma non c’è tempo per riposarsi: sabato 15 febbraio alle ore 18 arriva il Circolo Canottieri Ortigia, squadra forte e in forma. Lo dimostrano la classifica, dove occupa la terza posizione, e gli ultimi risultati conseguiti.

“Una squadra molto forte e competitiva – conferma il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti nell’inquadrare il match -. Nel corso degli anni è sempre riuscita a migliorarsi e credo che anche in questo campionato abbia fatto un notevole passo avanti: è fra le prime quattro della classe e si giocherà l’accesso alla finale scudetto. Sono attrezzati in tutti i reparti, hanno un ottimo allenatore e i risultati sono arrivati come logica conseguenza. Ci servirà una gara perfetta, anche solo per impensierirli e metterli in difficoltà: ai miei ragazzi chiederò una prestazione positiva, cercando di migliorare alcuni aspetti che non sono andati bene nelle ultime gare. Altrimenti non avremo scampo“.

Foto Paolo Zeggio