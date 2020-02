Invasione di processionaria, rimossi 150 bozzoli a Recco

Recco. In questi giorni a Recco sono stati avviati una serie di interventi per l’asportazione e lo smaltimento di circa 150 bozzoli in via Liceti.

Il Comune ha dato incarico alla ditta G&G di Rapallo di rimuovere i nidi nelle aree verdi pubbliche.

“La rimozione dei nidi sta proseguendo – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – perché con l’arrivo della primavera si riaffaccia il problema della processionaria. La bonifica condotta in via Liceti è stata tempestiva e portata a termine con trattamenti specifici. Lanciamo l’appello ai cittadini di prestare attenzione ai bambini e agli amici a quattro zampe e, qualora vengano individuati i bozzoli, di segnalarceli immediatamente”.

Quello condotto in via Liceti è solo l’ultimo di una serie di interventi di bonifica portati a termine dal Comune nelle aree verdi pubbliche e si affianca all’obbligo stabilito dal sindaco, che ha firmato un apposito provvedimento, affinché i privati provvedano alla rimozione dei nidi di insetti.