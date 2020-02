Infezione da pneumococco a bordo di una nave a Marsiglia, coinvolti lavoratori genovesi

Marsiglia. Infezione da pneumococco, morbo che può portare la polmonite, nei cantieri navali di Marsiglia (Chantier naval de Marseille) fondati e gestiti dalla società genovese San Giorgio del Porto.

La notizia è rimbalzata a Genova dai media francesi. L’allarme sanitario è scattato per oltre tremila operai che operano nell’area delle riparazioni navali dello scalo, tra questi sono coinvolti verosimilmente anche alcuni genovesi, da sempre attivi in questa società come maestranze e in altri ruoli.

L’infezione ha colpito 13 persone. Si tratta di operai al lavoro a bordo della nave da crociera Norwegian Spirit, attualmente in fase di ristrutturazione. Le autorità francesi hanno programmato una maxi-vaccinazione per migliaia di addetti.