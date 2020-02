Indoor: ottimi risultati per gli arcieri del Tigullio

Rimini. Nello scorso fine settimana si è disputato a Rimini il campionato italiano indoor di tiro con l’arco, dove oltre 900 arcieri si sono sfidati sulla distanza dei 18 metri in un padiglione della Fiera riminese, che ha offerto un grande spettacolo sportivo su una linea di tiro lunga quasi 200 metri.

La A.S.D. Arcieri Tigullio ha presentato sulla linea di tiro delle varie categorie numerosi atleti accompagnati dal Presidente Marcello Aquilano insieme ad un nutrito gruppo di supporters. Molti i soci che hanno seguito tutte le fasi della competizione grazie alla diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale YouTube della Fitarco.

Le competizioni sono state distribuite tra le fasi di qualifica e la gara per l’assegnazione dei titoli di classe svolte il sabato, e la fase eliminatoria per l’assegnazione dei titoli di assoluti individuali e a squadre svolte il giorno successivo.

Numerose le medaglie ed i titoli di classe ottenuti dagli atleti in forza alla società tigullina: Michea Godano conquista il titolo per la classe Juniores maschile Arco Compound, Daniela Sacco per la Classe arco Nudo Master Femminile, Sara Noceti sfiora l’oro per un solo punto e si aggiudica l’argento nella classe arco olimpico juniores femminile. Sia Cinzia Noziglia che Monica Finessi (fiamme oro e fiamme azzurre ma che partecipano alla competizione a squadre con gli Arcieri Tigullio) non hanno smentito le loro grandi capacità aggiudicandosi i titoli italiani rispettivamente nella classe Arco Nudo Seniores Femminile e Arco Compound Master Femminile.

Completano la partecipazione tigullina Erica Benzini, 9° Arco Compound seniores femminile, Stella Rossi 16° e Irene Panella 29° Arco Olimpico senior femminile.

Per quanto riguarda la competizione a squadre, la fase di qualifica ha visto la squadra Arco Olimpico Seniores Femminile con Rossi, Noziglia, Panella classificarsi al quinto posto e la squadra Arco Compound Seniores Femminile con Benzini Rossi, Riccomini al quinto

posto in classifica.

Nella giornata di domenica si sono svolte le fasi eliminatorie per l’aggiudicazione dei titoli assoluti. Da segnalare la medaglia di bronzo di Daniela Sacco nell’arco nudo femminile, il quarto posto di Monica Finessi, il sesto posto di Sara Noceti, la nona posizione di Erica Benzini e il decimo posto di Michea Godano nelle loro rispettive categorie.

Per quanto riguarda la competizione per il titolo assoluto a squadre, la squadra arco compound femminile composta da Finessi, Benzini e Rossi sfiorano il podio aggiudicandosi il quarto posto e la squadra arco olimpico femminile composta da Noceti, Noziglia e Panella giunge al settimo posto.

Va evidenziato il risultato sportivo ottenuto da Alessio Noceti, atleta ora in forza agli Arcieri delle Alpi ma a lungo militante negli Arcieri Tigullio che ha conquistato il titolo italiano di classe Arco Nudo Seniores Maschile e l’argento assoluto.

Numerosi i prossimi appuntamenti sportivi organizzati dagli Arcieri Tigullio, si comincia dalla classica doppia gara sulla distanza dei 25 e 18 metri che si svolgerà presso la tensostruttura della Polisportiva di Casarza Ligure il 28 e 29 Marzo e il 5 Aprile la nuova gara 3D organizzata nello splendido scenario del Parco Naturalistico del Monte di Portofino. Molti arcieri hanno già confermato la loro presenza.