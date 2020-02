Incidente sul lavoro al porto di Pra’, grave operaio travolto da un carico di tubi

Genova. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del terminal portuale Psa di Pra’, a Genova. I fatti sono avvenuti questa mattina dopo le 8.

L’operaio è stato travolto da un carico di tubi che lo hanno colpito sulle gambe e all’addome procurandogli dei gravi traumi.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. Inizialmente era cosciente ma una volta in ospedale i medici hanno preferito indurlo in coma farmacologico.