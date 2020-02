Incidente in corso Sardegna, travolto da un'auto l'ex pugile Fabio Marinoni: è grave

Genova. Grave incidente intorno alle 21 in corso Sardegna a Genova. Un uomo di 50 anni è stato investito da un’auto all’altezza di via Varese, subito dopo l’ex mercato ortofrutticolo in direzione monte. Si tratta di Fabio Marinoni, ex pugile genovese, in passato arrestato per una rapina in un supermercato e gambizzato con un colpo di pistola. La strada è stata chiusa al traffico alcuni minuti in direzione Marassi.

L’ex atleta, che abita nelle vicinanze, è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno portato in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per chiarire la dinamica, ma dai primi rilievi emerge che l’uomo non stava attraversando sulle strisce pedonali. A suggerire la violenza dell’impatto è il parabrezza dell’auto sfondato.

In ambulanza in stato di choc è stato prelevato anche l’uomo che era alla guida della macchina, un signore di circa 70 anni, assistito dal figlio. Le sue condizioni di salute sono buone ma è stato comunque portato in ospedale per tranquillizzarlo. Marinoni era uscito dal carcere poco tempo fa e stava tentando a fatica di ricostruirsi una vita dopo un passato burrascoso.