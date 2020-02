Genova. Incidente questa sera in corso Sardegna. Per cause da accertare un’auto con alcune persone a bordo si è ribaltata. La strada è stata temporaneamente chiusa in direzione centro.

Secondo le prime informazioni non ci sono feriti gravi. Due persone sono state soccorse portato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto la polizia locale, i militi del 118 e i vigili del fuoco per aiutare i passeggeri a uscire dalla vettura.