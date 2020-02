Incidente in Aurelia: motocarro si ribalta, grave scooterista travolto da carico di mattoni

Arenzano. Grave incidente questa mattina poco dopo mezzogiorno in Aurelia. La dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni sono coinvolti tre mezzi: uno scooter, una macchina e un motocarro che trasportava mattoni. Quest’ultimo si è ribaltato, ma il ferito in condizioni più gravi è il motociclista, che sarebbe stato travolto dal carico.

Sul posto sono intervenuti la Croce d’Oro di Sciarborasca, la Croce Rossa di Arenzano e Cogoleto e l’elicottero dei vigili del fuoco che è stato costretto ad atterrare al campo da golf per mancanza di spazio. Lo scooterista è stato stabilizzato e trasportato in volo all’ospedale San Martino in codice rosso. Ha riportato un politrauma.

In corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.