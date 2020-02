Incidente in A12: un ferito in codice rosso, traffico bloccato e maxi coda verso Genova

Genova. Serata infernale sull’autostrada A12 dove si sono formati quattro chilometri di coda a partire da Recco a causa di un incidente all’altezza del viadotto Sturla in direzione ponente. Il traffico è stato completamente bloccato per agevolare le operazioni di soccorso.

Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Una persona ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Non è in pericolo di vita ma ha riportato una grave frattura a un braccio. Sul posto oltre al 118 la polizia stradale e il personale di Autostrade.

In alternativa si consiglia di uscire a Recco e rientrare a Genova est dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Foto Facebook Viabilità Genova – Roberto Campi