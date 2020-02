Campo Ligure. Tanta paura, una casa distrutta, ma almeno nessuno si è fatto male, o peggio. Un incendio, nella notte, ha interessato il tetto e poi il resto della struttura di una villetta di campagna a Campo Ligure, in valle Stura.

L’incendio, probabilmente partito dal surriscaldamento di una canna fumaria, è divampato di notte. I vigili del fuoco hanno dovuto accelerare più che mai per raggiungere in tempo la casa, piuttosto isolata, in frazione Mongrosso.

Arrivati sul posto dal distaccamento di Multedo e da quello di Ovada hanno innanzitutto soccorso i residenti, una famiglia di quattro persone, poi hanno spento le fiamme.

Il rogo è stato devastante sull’ultimo piano, la mansarda. L’intervento si è concluso soltanto dopo le 5 del mattino.