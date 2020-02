Impianto elettrico da rifare, la stagione del “nuovo” teatro Altrove riparte in autunno

Genova. Da qualche tempo sulla pagina Facebook del laboratorio sociale Bellamy, un’associazione culturale, viene pubblicata una foto al giorno dell’ingresso di palazzo Fattinanti Cambiaso, ossia l’entrata del teatro Altrove, nel centro storico di Genova. Il progetto, chiamato #portechiuse, ritrae la solitudine in cui si trova il centro culturale dal luglio 2018. Il punto è che quelle porte resteranno chiuse ancora a lungo.

Perché anche se a novembre il Comune ha assegnato con un bando quello spazio, il teatro Altrove non avrà una nuova stagione prima dell’ottobre 2020. Le porte, in realtà, si potrebbero aprire per alcuni eventi di avvio nel mese di maggio, ma la stagione piena riprenderà in autunno. Così ha risposto l’assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso a un’interrogazione a risposta scritta del consigliere Pd Alessandro Terrile.

“I ritardi – si legge nella risposta scritta dell’assessorato – sono dovuti al fatto che durante i sopralluoghi svolti per l’assegnazione dello spazio sono stati riscontrati malfunzionamenti nell’impianto elettrico e che pertanto si sono resi necessari lavori urgenti in via di assegnazione”. In pratica l’aggiudicatario non ha ancora potuto avviare le attività necessarie per la riapertura al pubblico. I tempi precisi verranno comunicati più precisamente entro il mese di febbraio.

“Un altro anno buttato via – dice Terrile – i malfunzionamenti all’impianto elettrico sono gli stessi problemi già denunciati dai precedenti gestori, il teatro è chiuso da luglio 2018, Il Comune non poteva aggiustare l’impianto elettrico in questi 19 mesi di chiusura?”

La gestione del teatro è stata assegnata all’associazione Mercanti di Idee, presieduta da Davide Pignone. Si tratta un gruppo di persone tra i 25 e i 35 anni già noti nell’ambiente culturale genovese per l’organizzazione degli appuntamenti locali del Ted. La proposta che li ha fatti vincere è un mix di teatro sperimentale, di eventi legati all’enogastronomia del territorio, di spettacoli e laboratori di arti visive, danza, musica con un occhio alla tecnologia. Tutto molto interessante. Se ne riparla a ottobre.