Savona. È stato inaugurato ufficialmente questa mattina a Savona – alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli – il nuovo viadotto A6.

La nuova opera è stata realizzata in meno di tre mesi dal crollo del viadotto (circa trenta metri di strada), avvenuto il 24 novembre scorso sul lato più a monte della A6 Torino – Savona. Al taglio del nastro, questa mattina, erano presenti anche il governatore ligure Giovanni Toti, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’amministratore delegato di Autostrada dei Fiori Bernardo Magrì.

di 41 Galleria fotografica Il nuovo viadotto "Madonna del Monte" di Altare









“Oggi è un gran giorno. L’inaugurazione di un’opera così rilevante per il territorio, un viadotto che consente il collegamento di questa parte della Liguria con il nord-ovest, è motivo di soddisfazione ed emozione – commenta Bernardo Magrì -. Siamo molto soddisfatti soprattutto per aver realizzato un’opera di questo genere in tempi così rapidi. E’ davvero straordinario”.

Continua Magrì: “I tempi sono un record? Altri devono stabilirlo. Noi siamo sicuri di aver fatto tutto il possibile per poter riaprire questa carreggiata più velocemente possibile. I nostri sforzi e quelli dell’impresa erano tutti volti ad ottenere questo risultato. Ma vorrei ricordare che a distanza di soli cinque giorni dal crollo era già percorribile il bypass creato sull’altra carreggiata, cosa che ha garantito ugualmente il transito in entrambe le direzioni di marcia”.

“Il monitoraggio della frana continuerà, parte del materiale è ancora sul versante. Abbiamo già messo a punto un progetto di messa in sicurezza e iniziato a dialogare con Regione e ministero. Siamo pronti ad intervenire, ciascuno per quanto di propria competenza. Il viadotto è sospeso e perciò non sarà chiuso in caso di allerta rossa. Tuttavia, l’altra carreggiata potrebbe essere intedetta al traffico. Qualora dovesse succedere, sposteremo tutto il traffico sul nuovo viadotto di Madonna del Monte. A distanza di soli cinque giorni dalla frana, fu riaperta la circolazione sulla A6 per permettere ai veicoli di passare sulla corsia sud – ha concludo Bernardo Magrì -. Il viadotto è stato realizzato in modo da non essere richiuso in occasione della diramazione di allerta rossa”. Ecco perché, da questo punto di vista, in caso di movimenti franosi l’osservato speciale diventerebbe l’altro viadotto, quello “vecchio”, utilizzato sino ad oggi per ovviare alla mancanza dell’altra corsia colpita dalla frana”.

Presente all’inaugurazione, come detto, anche il Ministro Paola De Micheli: “Abbiamo le linee guida sulla sicurezza dei viadotti che consentiranno controlli uguali per tutti ovunque con parametri certi – spiega il Ministro -. La sicurezza è un concetto che va ricondotto al tema del rischio. L’attività del Governo deve essere quella di imporre ai gestori pubblici e privati delle regole che consentano di azzerare il rischio laddove possano esserci previsioni di rischio. Rispetto a quello che è accaduto qui, valuteremo le risultanze finali, ma appare un rischio che non poteva essere previsto alla luce delle piogge che hanno caratterizzato le 48 ore precedenti il 24 novembre”.

Soddisfatto anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “Questa apertura dimostra quanto la Liguria sia in grado in reagire – ha affermato il presidente -. Grazie al lavoro che si è svolto con fondazione Cima e la Prefettura il viadotto è stato riaperto. E questo è un esempio per tutto il paese. Il nuovo viadotto sarà sicuro perché monitorato dalla fondazione Cima. Il porto di Savona acquista così una completezza infrastrutturale per la sua attività. A noi interessa sapere come avvengono i controlli e la situazione delle concessioni. Abbiamo necessità di avere chiarezza sulle condizioni riguardanti la sicurezza delle autostrade. Entro la primavera il Ponte Morandi sarà aperto. Se la Liguria ha retto questi momenti durissimi credo che la macchina dimostri quanto funzioni con efficacia”.

Per il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, l’inaugurazione di oggi è “un momento importante per tanti aspetti. Principalmente quello economico: eravamo molto preoccupati, soprattutto per quanto riguarda il traffico da e per il porto, ma anche per le imprese, rimaste isolate o comunque in difficoltà. Ma è importante anche per il comparto turistico, visto che siamo vicini ai ponti primaverili e alla Pasqua, e per i tanti lavoratori che quotidianamente percorrono questa strada”.

Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord, dice: “Il ripristino del viadotto sull’A6, alle spalle di Savona, è stato realizzato in tempi brevi e, in particolare per i cittadini e le imprese della Val Bormida, rappresenta una boccata d’ossigeno. Anche se il Governo è ancora indietro e non decide sulla questione delle Funivie”.

“Ringraziamo i responsabili del progetto e i lavoratori che lo hanno realizzato – ha aggiunto Ardenti – i quali sono riusciti, nel giro di 90 giorni ed entro l’estate, a ripristinare il viadotto autostradale distrutto da un evento naturale di proporzioni incredibili. Un lavoro di squadra che quindi ha consentito di non pregiudicare la stagione turistica nel savonese. Purtroppo, ribadisco, il Governo giallorosso sul caso Funivie nicchia e non sembra avere le idee chiare, né volontà di assumersi le proprie responsabilità, né capacità di prendere delle decisioni idonee a tutela del nostro territorio”.