Il nome del ponte del nuovo ponte? Potrebbe essere “San Giorgio”

Genova. “Il nome del ponte non sarà certamente estratto a sorte, nonostante ci siano arrivati tanti input.” Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del presidio Autostrade chiare. “Non sarà facile sceglierlo anche perché normalmente i nomi di ponti e gallerie sono di tipo geografico – ha aggiunto Bucci – questa volta noi vorremmo dare un messaggio diverso”.

Alla domanda su quale nome piacerebbe a lui, il sindaco commissario risponde: “Io non voglio influenzare nessuno ma ci sono tanti richiami alle nostra repubblica di Genova.”. E a chi azzarda come logica conseguenza il nome di “ponte San Giorgio” il sindaco sorride. “Ma è presto – dice – ancora dobbiamo decidere chi dovrà decidere il nome”.

Il sindaco in largo Pertini ha incontrato e salutato anche i parenti delle vittime del ponte: “Ieri non sono riuscito ad andare alla loro manifestazione e oggi è stata un’occasione per salutarli e per metterci d’accordo su alcune cose che vogliamo fare nei prossimi mesi visto che vogliamo che il Memoriale sia pronto il più presto possibile”.

Il sindaco ha spiegato di essere andato in piazza alla manifestazione di Autostrade chiare “perché è importante per un sindaco ascoltare la voce dei cittadini e anche perché qui c’è un bel messaggio che è quello di chiedere sicurezza e giustizia”. Guardando il volantino della manifestazione dove campeggia la foto del ponte Morandi spezzato dopo la tragedia del 14 agosto Bucci ha aggiunto: “Solo una cosa suggerirei al comitato, quella sostituire quest’immagine con quella del ponte nuovo”