“Il concerto ritrovato” di De André e la Pfm sbanca il Corallo, tutto esaurito nei tre giorni di proiezione

Genova. Sold out, nella sua città e nei giorni di quello che sarebbe stato il compleanno di Faber, per “Fabrizio De Andrè e Pfm:: Il concerto ritrovato”, documentario evento realizzato da Walter Veltroni alla regia a partire da un documento musicale che si credeva perduto per sempre, la registrazione del concerto tenuto dal grande cantautore insieme alla Premiata forneria Marconi nel padiglione C della fiera di Genova il 3 gennaio del 1979.

Emozione a fior di pelle tra le poltrone del rinnovato cinema Corallo, nel quartiere di Carignano, e teste e gambe che per oltre un’ora si muovono a ritmo delle canzoni più celebri, dalla Canzone di Marinella a Rimini, da Bocca di Rosa ad Avventura a Durango. Durante le varie proiezioni – tre al giorno, sempre esaurite quelle serali – un pubblico eterogeneo si è avvicendato davanti allo schermo, giovani e meno giovani, uomini e donne, coppie, single e famiglie, fan da sempre e neofiti della cultura deandreiana.

“Fabrizio De André e PFM : Il concerto ritrovato”, distribuito da Nexo, recupera un video realizzato al tempo da Piero Frattari che, in occasione del concerto di Genova, convinse De André a permettere una registrazione video. La camera era una Sony Trinicon DXC 1600, posizionata in modo che fosse invisibile agli spettatori come alla band. Il documento è stato restaurato con grande perizia. Matteo Ricchetti ha curato la parte video e l’upscale in alta definizione, mentre Paolo Piccardo e Lorenzo Cazzaniga hanno implementato l’audio.

Il film sul concerto ritrovato ha riscosso un grande successo in tutta Italia, in questi giorni in cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita di De André, ma a Genova – era inevitabile – le sensazioni sono state più intense che mai. Perché il pubblico conosceva i luoghi raccontati e quelli dove si svolge la parte di interviste iniziale, dall’ex mercato di corso Sardegna, alla zona della fiera, dal trenino di Casella all’ex centro sociale Buridda in via Bertani. E poi, tra il pubblico, c’era anche chi, il 3 gennaio 1979, era lì, davanti a Faber e alla Pfm, magari proprio a pochi passi dalla telecamera.

E poi, oltre alla musica, aneddoti curiosi e ricostruzioni storiche di quegli anni, della tensione politica che si rifletteva anche su un normale concerto, con gli scontri durante la tournèe, e poi gli “scazzi” tra musicisti e le riappacificazioni, le prove e gli arrangiamenti, le sbornie e gli incontri bizzarri con i fan o i detrattori. Fino a quando, con un riff di chitarra, si passa al concerto. E lì non servono inquadrature, droni, soluzioni complicate. C’è solo la musica. E tanto basta.