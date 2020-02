Il batterista di strada “mezzo uomo e mezzo lattina” arriva a Genova e sorprende De Ferrari

Genova. Si presenta col corpo ricoperto di lattine e lamiere varie e suona una strana batteria che si chiama “Tinphonia”. A prima vista sembra un robot, ma abbastanza scalcinato. Sulla grancassa espone fiero il cerchione di una ruota. “The Junkoactive Wasteman”, artista di strada nato a Bristol, ha fatto tappa a Genova dove decine di curiosi si sono fermati ad ascoltarlo e fotografarlo in piazza De Ferrari.

“Musicista fallito, una volta che lavorava come bidone freelance, raccogliendo incessantemente rifiuti nei vicoli, è annegato in una botte di rifiuti tossici ma è stato salvato da barattoli di latta che si sono fusi con il suo corpo. Non più bidone, ma mezzo uomo e mezza lattina”, è la strana biografia che si legge sulla sua pagina Facebook.

Negli scorsi giorni era in Francia, a Bordeaux e poi a Montpellier. Sempre in giro per l’Europa e per il mondo, dove partecipa a eventi e concerti di musica alternativa. Un piccolo amplificatore per le basi, un mixer, l’estro del percussionista, un look d’avanguardia ecologista e la magia è servita. Davanti agli occhi di grandi e piccini una performance che di certo non si vede tutti i giorni.