Genova. Un’altra spedizione dei ragazzi di GenovaCleaner, questa volta sulle alture del Righi, a ridosso del parco del Peralto. I giovani volontari hanno raccolto ben 68 sacchi di spazzatura con diversi quintali di rifiuti ingombranti.

Quasi 50 cleaners hanno preso parte alla pulizia accompagnati da famiglie con bimbi al seguito. Gli organizzatori hanno dato appuntamento in via Costanzi e hanno fornito guanti, pinze e sacchi a chi si è presentato spontaneamente per dare una mano.

di 5 Galleria fotografica I ragazzi di GenovaCleaner liberano da "rumenta" e rifiuti ingombranti i boschi del Righi









I rifiuti ingombranti e quelli che non possono essere smaltiti nei bidoni della raccolta differenziata sono stati raccolti in un punto designato e concordato con Amiu, che domani invierà i propri operatori a prelevarli. Prossimo appuntamento domenica 23 febbraio a Voltri.