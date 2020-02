I difensori dell’acqua pubblica a casa di Beppe Grillo per restituirgli la “quinta stella”

Genova. Chissà se aprirà il cancello, visto anche il momento burrascoso per il Movimento tra dinamiche di governo e spaccature in chiave regionali, o se resterà asserragliato dietro un citofono, come in altre occasioni. Stiamo parlando di Beppe Grillo, leader storico del M5S, che – stamani – nella sua villa di Sant’Ilario, sulle alture del levante genovese, riceverà una visita da parte del forum nazionale e del coordinamento ligure dei movimenti per l’acqua.

Gli attivisti, simbolicamente, restituiranno a Beppe Grillo la prima delle cinque stelle fondative del movimento, quella dell’acqua pubblica appunto. “Il movimento ha dimenticato questo tema e ha lasciato la stella – attacca il forum, che sarà presente con uno dei suoi leader Pino Cosentino – la proposta di legge dell’acqua pubblica, presentata dopo l’esito del referendum del giugno 2011, giace dimenticata in qualche cassetto del Parlamento italiano. La ripubblicizzazione è solo questione di volontà politica e porterebbe a diversi benefici in termini di tariffe più eque ed effettiva realizzazione degli investimenti”.

L’appuntamento è alle 10e30 davanti alla chiesa parrocchiale di Sant’Ilario, poco lontana dalla casa del fondatore del movimento.

“Deve essere chiaro – scrivono dal coordinamento acqua pubblica – che non intendiamo esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato ma un livello di pianificazione ben più ampio che garantisce la tutela della risorsa idrica in tutte le fasi del ciclo e che fondi le sue radici sul concetto di bilancio idrico, ovvero il confronto tra l’acqua di cui dispongo e l’acqua di cui ho bisogno, al netto di quella necessaria alla sopravvivenza degli ecosistemi naturali, andando a coinvolgere tutti gli usi dell’acqua, non solo quello potabile”.

D’altronde quando il Movimento 5 Stelle è nato era un soggetto all’opposizione, il suo ruolo era quello di pungolo, oggi – e da tempo – è un partito al governo e gli attivisti si chiedono “se non ora, quando?”